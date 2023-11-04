السعودية | نادي الصقور السعودي يكرّم الفائزين في شوط “شاهين فرخ” بسباق الملواح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل (سباق الملواح), الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، فعالياته اليوم السبت، من خلال إقامة شوط لفئة (شاهين فرخ)، حيث يُقام السباق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر الجاري، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.

وشهد شوط السباق منافسة كبيرة، تلاه تكريم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط، إذ حقق الصقار حمد المري المركز الأول، وجاء ماجد الدوسري في المركز الثاني، ثم خالد البقمي في المركز الثالث، وحل محمد الدوسري رابعاً، وارميزان الدوسري خامساً.

ويتواصل سباق الملواح يومي الجمعة والسبت المقبلين، من خلال إقامة شوطي (جير شاهين فرخ) و(تبع جير فرخ)، ويجري سباق الملواح في ميدان دعو مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس من كل شوط.

وينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية. ويأتي السباق تمهيداً لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر – 14 ديسمبر المقبل، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.