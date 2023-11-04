السعودية | 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية تزن 740 طناً و954 كيلو غراماً ، متوجهة إلى محافظات عدن و الضالع وأبين، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.