انت الان تتابع الأهلي يتطلع لاقتحام مربع الكبار من بوابة الرياض.. والتعاون لتشديد الخناق على الوصيف النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 9:48 مساءً

تُختتم مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، فيه تقام 3 لقاءات على النحو الآتي: الحزم - الوحدة تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم بالرس. يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، ولديه 7 نقاط، بينما يدخل الوحدة اللقاء وهو يمتلك 13 نقطة، ويحتل المركز الـ11. الحزم - الوحدة التعاون - ضمك تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون ببريدة. يشارك التعاون في اللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، في حين يقع ضمك بالمركز العاشر، ويمتلك 13 نقطة. التعاون - ضمك الأهلي - الرياض يُقام اللقاء بين الأهلي والرياض في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. يدخل الأهلي المواجهة برصيد 22 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما يأتي الرياض بالمركز الـ14، ويمتلك 11 نقطة. الأهلي - الرياض

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