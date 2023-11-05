تراند اليوم : بالفيديو.. محامي يكشف عن العقوبة القانونية لأب نفذ مقلب في أطفاله بطبخ أرنبهم وقدمه لهم ليأكلونه

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي سلطان المخلفي ، عن العقوبة القانونية للمقلب الشهير لأب طبخ أرنب أطفاله ، مٌشيرا إلى أنها "جريمة يُعاقب عليها القانون".

وقال المخلفي خلال لقاء ببرنامج " ياهلا" : مقلب مؤلم جدا لشخص كان لدى أطفاله حيوان أليف يربونه ، وقام بطبخه وقال لهم " هذا أرنبكم!".

وتابع: هذا الرجل حقه أن يٌعذر وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية باعتبار النشر ، ووفقا لنظام حماية الطفل من الإذاء .. أنت أذيت طفل .. أي أمان وأي إحساس هذا ؟! .

واستكمل : أن النيابة العامة المسؤولة عن تحريك مثل هذا النوع من القضايا أو المتضرر سواء كان الأطفال أو وليهم ، والمؤسف أن الذي فعل بهم ذلك هو والدهم .

واستطرد: بدلا أن يشعرهم بالأمان .. أنت الآن تعديت على شيء خاص بأطفالك ، وعلمتهم أن لا يحترموا خصوصية الآخرين ، إيش الممتع في رؤية دمعة في عيون طفلك .

وأوضح: بعض التصرفات تستحق ردع قاسي ، مثل هذا من المفترض أن تٌشدد عليه العقوبة لأن هؤلاء أطفالك والإذاء وقع منك أنت بحجة أنه مقلب .