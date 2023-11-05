تراند اليوم : شاهد.. "استشاري" يكشف عن الأطعمة التي تخفض الكوليسترول المرتفع

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان عن كيفية خفض الكوليسترول المرتفع بطريقة طبيعية. مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على الكوليسترول وتناول الأغذية التي تقلل الكوليسترول.

أطعمة يجب تجنبها

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس:" يجب معرفة أن الكوليسترول موجود في الزيوت والدهون الحيوانية فقط، ولا يوجد في الزيوت النباتية".

وأشار إلى أن أكثر الأغذية التي تحتوي على الكوليسترول ويجب تجنبها صفار البيض والزبدة والشحوم وجلد الدجاج والمأكولات البحرية مثل البحار والجمبري والكبدة والكلاوي والوجبات السريعة والأغذية المعلبة مثل النقانق والتونة الموجودة في زيت غير نباتي، والمصادر الحيوانية المختلفة التي تحتوي على شحوم. أطعمة تخفض الكوليسترول

وأضاف، هناك أغذية يمكن أن تخفض الكوليسترول، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والذرة والمكسرات والبقوليات سواء فول أو عدس أو حمص وزيت الزيتون وزيت السمسم والبصل والثوم والسمك.

ولفت إلى ضرورة ممارسة الرياضية بشكل يومي مثل المشي.