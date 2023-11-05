شكرا لقرائتكم خبر عن بدون ألم.. طريقة سحرية لتنظيف وإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة في ثواني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يوجد طبقة من الشمع تتكون داخل الأذن، وهذه تعتبر من المشاكل الصحية التي تصيب الأذن وتؤثر عليها، حيث أنها تسبب العديد من الأضرار على السمع والتي تصل إلى فقدان السمع بشكل نهائي لهذا يجب الاهتمام بهذه المشكلة بشكل كبير والتخلص منها بشكل دائما وعدم تراكمها داخل الاذن، ويتم فرز هذه المادة الشمعية داخل الأذن حماية من أي بكتريا او حشرات تخترق الأذن وتؤثر عليها بصورة سلبية، لهذا فإننا سوف نقدم لكم الحل الأمثل والفعال في القضاء عليها نهائيا دون ترك أي آثار لها.

أفضل طريقة للتخلص من شمع الأذن خلال دقيقة واحدة فقط

يعتبر ماء الملح من أفضل الطرق التي يتم استعمالها للقضاء على شمع الأذن بشكل كامل دون أن يوجد له أي أثر، حيث أنه يساعد على إزالتها بشكل كامل للقضاء على أي بكتيريا تكون موجودة داخل الأذن وتكون الطريقة كالآتي:-

في البداية يتم وضع ملعقة من الملح الصغيرة على كوب من الماء ويتم تقليبهم جيدا. يتم وضع قطنة داخل هذا المحلول ويتم لفها بعد ذلك على قطعة خشب رفيعة ويتم إدخالها الأذن. بعد ذلك تترك القطنة داخل الاذن لمدة خمس دقائق حتى يذوب الشمع بداخلها تماما ويسهل ازالته.

ما هي الطريقة الفعالة في التخلص من شمع الأذن في المنزل؟

يوجد العديد من الأشخاص الذين يتبعون بعض من العادات الخاطئة في تنظيف الأذن، وهي عدم استخدام أي وسيلة صغيرة لأنها من المحتمل أن تسقط داخل الأذن ويصعب إخراجها بعد ذلك من الأذن أو استعمال وسيلة حادة تؤذي الأذن وتؤدي إلى حدوث خرم في طبلة الأذن لهذا إليكم الطريقة الفعالة لتنظيف شمع الاذن بكل سهولة:

أولا يتم خلط كمية من زيت الأطفال مع زيت الخروع ويتم وضع ملعقة من خل التفاح ويقلبوا جيدا. يتم وضع الخليط داخل الأذن باستعمال السرنجة وتترك لمدة خمس دقائق. وبعد انتهاء الوقت يتم سحبها مرة اخرى من داخل الأذن. وبعد الانتهاء يتم شطف الاذن بشكل جيد.