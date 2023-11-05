تراند اليوم : بعد دراسة 20 عاما.. علماء يكتشفون دواء جديد يقضي على خلايا سرطان الدم

صحيفة الخليج 365: اكتشف فريق م العلماء طريقة حديثة لعلاج سرطان الدم، باستخدام فئة جديدة من الأدوية تسمى إيميتيلستات.

دواء الإيميتيلستات

وبحسب مجلة Nature Cancer، فإن الباحثين ركزوا اهتمامهم خلال الدراسة التي استمرت 20 عاما، على دراسة صنف جديد من الأدوية التي تسمى إيميتيلستات (Imetelstat)، التي أظهرت فعالية في تدمير خلايا سرطان الدم في ظروف المختبر.

واتضح أن المادة تسبب نوعا جديدا من أنواع موت الخلايا المبرمج يعتمد على الحديد- الاستماتة الحديدية "Ferroptosis"، الذي تم اكتشافه مؤخرا. وتمكن الخبراء من إثبات هذه العملية لأول مرة في عينات من خلايا الدم السرطانية.

موت الخلايا السرطانية

يدخل دواء الإيميتيلستات إلى خلايا سرطان الدم ويتفاعل مع إنزيمين مهمين ينظمان استقلاب الأحماض الدهنية، ما يؤدي إلى تمزق الأغشية الخلوية، وبالتالي موت الخلايا السرطانية في حالة سرطان الدم النخاعي الحاد.