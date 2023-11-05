شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص بالقصيم لترويجه مادة الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الحشيش المخدر، مشيرة إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق قُبض أيضا على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأحيل إلى النيابة العامة.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما قبض مرور محافظة جدة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وأوضحت أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، كما يمكن الاتصال عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.