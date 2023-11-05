شكرا لقرائتكم خبر عن 11 توصية بالمؤتمر السعودي الثامن للبصريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ثلاثة أيام من النقاشات وورش العمل، اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للبصريات، الذي نظمته الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،

وشارك فيها مجموعة من المتخصصين، إذ بلغ عددهم أكثر من 1500 شخص من المهتمين.

مؤتمر البصريات السعودي الثامن

وقال رئيس الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية الدكتور وليد الغامدي، إن المؤتمر طرح ما يزيد على 80 ورقة علمية.

وبحثت مختلف مشكلات الإبصار وأمراض العيون، مثل: ضعف النظر الشديد والقرنية المخروطية والمشاكل البصرية عند الأطفال والرعاية الأولية للعين، وورش عمل متخصصة في مجال العدسات اللاصقة الحديثة لعلاج القرنية المخروطية.

كما تناول مجال بصريات الأطفال والتطوع الصحي، والذكاء الصناعي والعديد من المواضيع التي تهم المتخصصين.

توصيات مؤتمر البصريات السعودي الثامن

وفي ختام أعماله أوصى المشاركون بـ 11 توصية، أبرزها ضرورة تفعيل الرعاية الصحية الأولية للعين، إذ يتوفر الدعم والأدوات لهذا العمل وتمكين التكامل بين القطاع الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي للوصول لأعلى مستويات الرعاية الصحية الكاملة للعين.

وهذا ينعكس إيجابًا على صحة العين وجودة الحياة وتمكين اختصاصي ودكاترة البصريات، وتوسيع صلاحياتهم في المنظومة الصحية لتمكينهم من الكشف المبكر عن الأمراض، وتضمين خدماتهم في وثيقة الضمان الصحي.

كذلك التأكيد على ضرورة مواكبة الثورة الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والطب الاتصالي لتحسين مستوى الخدمات الصحية للعين والبصر.