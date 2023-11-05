شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب زيت الزيتون للبشرة.. استخدامات وفوائد مذهلة لا تعد ولا تحصى"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زيت الزيتون، من أكثر ما يتم تناوله في الأبحاث العلمية بسبب الفوائد اللامتناهية التي يتم اكتشافها عنه كل يوم، وأحد أهم تلك الفوائد هي ما سوف نتناوله في هذا التقرير، حيث يحتوي زيت الزيتون على عناصر لها فوائد كثيرة للبشرة، ومن ضمن هذه العناصر الدهون الغير مشبعة وأيضا الدهون الأحادية التي تفيد البشرة وتعالجها من أغلب المشاكل التي قد تتعرض لها، هيا بنا نعرف أهمية زيت الزيتون للبشرة والفوائد الخاصة به. فوائد زيت الزيتون للبشرة قبل النوم عند تدليك البشرة بزيت الزيتون قبل الذهاب إلى النوم يجعل ملمس البشرة ناعما.

يعمل على تقليل التجاعيد، والخطوط، ومظاهر الشيخوخة. يمكن استخدامه كمرطب طبيعي للبشرة، حيث يقوم بمعالجة التشققات. يمكن استخدامه كمزيل لمكياج العيون والوجه بشكل عام، عن طريق استخدام قطنة مبللة بنقطة زيت زيتون ومسح العيون والوجه برفق. فوائد زيت الزيتون للبشرة الحساسة يقوم بحماية الجلد من سرطان الجلد، حيث انه يعمل على تقليل أثر الأشعة فوق البنفسجية على البشرة، ويحسن من اثار الحروق الناتجة عن التعرض المستمر للشمس. يعمل على تخفيف التهابات الحلاقة بالاضافة انه يعمل على نعومة البشرة. يمكن استخدامه كمرطب لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة، حيث انه يعمل على تقليل ظهور التجاعيد ومظاهر الشيخوخة عن طريق إضافته إلى عصير الليمون ومسح الوجه به. يمكن استخدامه لإزالة آثار المكياج دون عمل أي تهيج أو حساسية للبشرة، مثل باقي المزيلات الأخرى. فوائد زيت الزيتون للبشرة الدهنية يستخدم زيت الزيتون كمرطب للبشرة الدهنية، حيث يقوم بتجديد خلايا البشرة والعمل علي نضارتها عن طريق استخدام قطنة مبللة بزيت الزيتون وتدليك البشرة لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يتم غسلها بالماء الدافئ. يعمل زيت الزيتون على منع ظهور علامات الشيخوخة لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الهامة للبشرة مثل فيتامين أ , ك , ه. يعمل زيت الزيتون على القضاء على اثار الحبوب والبقع الداكنة عن طريق خلط ملعقة من عصير الليمون مع نقطة زيت زيتون.

يمكن استخدامه كمنظف للبشرة، لأنه يقوم بإزالة الشوائب الموجودة في المسامات عن طريق اضافة 2 ملعقة من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من الطحين ووضعهم على البشرة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك غسل البشرة بماء دافئ. يمكن استخدامه كماسك للبشرة عن طريق استخدام 2 ملعقة من زيت الزيتون مع ثمرة أفوكادو مهروسة ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم غسلها بماء دافئ. فوائد زيت الزيتون للبشرة الجافة يمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب للبشرة الجافة، حيث أنه يعمل على جعل البشرة ناعمة ورطبة لاحتوائه على فيتامين A,H، وذلك عن طريق تدليك البشرة حيث يعمل على إصلاح البشرة والتالف الحادث فيها. يقوم بإزالة الجلد الميت عن طريق استخدام فنجان زيت زيتون مع ملعقة سكر وتدليك البشرة لمدة خمس دقائق ستلاحظ إزالة الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة وصافية. يمكن استخدامه أثناء الاستحمام، حيث تقوم بخلط 5 ملاعق زيت زيتون إلى ماء الاستحمام حيث يعمل على نضارة البشرة والجسم ويعمل على ليونة البشرة وجعلها مرنة.

يمكن استخدامه كمنظف للبشرة الجافة، حيث يقوم بإزالة الشوائب عن طريق وضع ملعقة زيت زيتون مع صفار بيضة وملعقة عصير ليمون، واستخدامه كماسك للبشرة لمدة ربع ساعة، ويتم بعد ذلك غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ. وبهذا نكون قد قدمنا لكم جميع استخدامات زيت الزيتون حسب نوع البشرة، ويمكنك الآن تحديد نوع البشرة الخاصة بك، واستخدام زيت الزيتون في الفوائد المخصصة بحسب نوع بشرتك، وموقع نيوز مصر الأخباري يتمنى لكم الاستفادة الكاملة من هذا المقال.