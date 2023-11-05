تراند اليوم : بالفيديو.. وليد الفراج: من يوم صار محمد العنزي في الاستوديو ما قلنا له "هاردلك".. والفهيد: مفروض يعشينا على كل فوز للنصر

‏صحيفة الخليج 365: مازح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الناقد الرياضي محمد العنزي بعد فوز فريق النصر على الخليج في بطولة الدوري مساء أمس السبت.

وقال الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد مخاطبا ضيوف البرامج: محمد العنزي من يوم صار في الاستوديو ما قلنا له "هاردلك" كله مبروك.

وأضاف الفراج: ما كان يجي عندنا الاستوديو إلا النصر مهزوم حتى ضاق صدره فطلبنا منه أن يأتي لجدة.

ورد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، بأن البرنامج وجهه خير على النصر، قائلا: مفروض يعشينا على كل فوز للنصر.