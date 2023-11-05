تراند اليوم : بالفيديو .. مختص يكشف عن طريقة مضمونة 100% تجعل الشخص مليونير في سن التقاعد

صحيفة الخليج 365: كشف المستثمر في قطاع التسويق الرقمي محمود سعد عن أكثر طريقة مضمونة 100% تجعل الإنسان غني في سن التقاعد.

وقال محمود سعد خلال لقائه في بودكاست مربع أن الطريقة هي بناء محفظة بخطة إجمالية بإيداع شهري بسيط دون سحب أي مبلغ منها، وبالتالي يصبح الإنسان مليونير عند سن التقاعد .

ولفت إلى أن معظم الأشخاص ليس لديهم الصبر لاتباع هذه الطريقة والجميع ينظر إلى الاستمتاع بالمال في سن الشباب، موضحا في الوقت ذاته أن الإنسان في سن التقاعد ليس لديه القدرة على العمل وإيجاد دخل لنفسه.