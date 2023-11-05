تراند اليوم : بالفيديو.. باحث إسلامي : ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر ليس له علاقة بالإسلام.. ويروي قصة غزوة الأحزاب وكيف تعامل النبي معها

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في الشؤون الإسلامية، إسلام بحيري إن ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر ليس له علاقة بالإسلام مستدلا بآيات من القرآن الكريم وموقف للنبي صلى الله عليه وسلم.

سورة الأنفال

واستشهد بحيري بآيات من سورة الأنفال تقول: إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.

وعقب بأن الصحابة ذهبوا يشتكوا للرسول وقتها واعترضوا بأن يصارع الشخص الواحد منهم 10 أفراد.

وأضاف بأن آية أخرى نزلت تقول: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

وأجاب على نفسه قائلاً: إن هذا الأمر مقبول وهو ما حدث في معركة بدر كل شخص يصارع شخصين فقط.

غزة الأحزاب

كما استشهد بحيري بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين قرر الأحزاب مهاجمة المدينة، مشيرا إلى أن النبي بعث من يعرف عدد الأحزاب فاكتشفوا أن عددهم كثير وهم قلة.

وتساءل الباحث: هل من العقل والدين محاربتهم؟ قائلا: إن الرسول طلب بحفر خندق ووضع النساء داخل حصن لأنه يتحمل مسؤوليتهم من القتل وظلوا بداخله.

وبين أن الأحزاب ظلت 15 يوما ثم عادوا، مشيرا إلى أن الأدبيات الإسلامية والقرآن اعتبرت أن غزوة الخندق هذه نصر.

حماس و7 أكتوبر

وقياسا على ذلك قال بحيري: إن بقاء غزة قبل 7 أكتوبر على ما هي عليه دون قتل الأطفال والنساء فهذا في حد ذاته يعد انتصارا بالقياس الإسلامي، مشيرا إلى أن حماس حرقت الناس وقتل 10 آلاف حتى الآن وقد يصل العدد إلى 30 أو 40 ليقولوا إننا نحرك القضية مؤكدا أن هذا ليس له علاقة بالإسلام.