السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تشدّد على عدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

شددّت القوات الخاصة للأمن البيئي، على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة.

ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.