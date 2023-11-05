من مكة للحدود الشمالية.. مروّجو السموم والمخدرات يتساقطون تباعاً "فيديو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 5:57 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها ضمن الحملة الأمنية لضبط تجار المخدرات ومروّجيها والمخالفين. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها القبض على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والأريترية والباكستانية، و5 مواطنين في جدة، قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية؛ تمثلت في سرقة منازل ومبانٍ تحت الإنشاء. وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تمّ القبض على مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع مخالفاً بذلك نظام البيئة. ونجحت شرطة الحدود الشمالية في القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن يعملان في صيدلية بمهنتَي صيدلي ومندوب مبيعات قاما بنشاطٍ إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. وتمّ القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة؛ قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر.

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