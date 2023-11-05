في 4 مدن.. هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 12 ساعة الماضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 5:59 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة ابتداءً من التاسعة صباح السبت، ولمدة 12 ساعة، في كل من: الرياض وتبوك والمدينة المنوّرة والقصيم. وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجلت محطة الخرج في الرياض كميات أمطار 1.44 ملم. وفي تبوك، سجلت محطة تبوك رحيب 2.4 مم، ومحطة تيماء طريق الملك عبدالله 3.6 مم، وتيماء- المعظم 0.6 مم، ومحطة تيماء القليبة 4.8 مم. وأضاف المركز أن محطتَي الرصد بالقصيم سجلتا 2.6 مم في محطة القطار وعقلة الصقور، بينما سجل مطار العلا في المدينة المنوّرة 1.3 مم، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 0.2 مم.

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