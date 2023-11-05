انت الان تتابع "السكر التراكمي" و"فيتامين د".. "النمر": 8 تحاليل لا تحتاج إلى صيام قبل إجرائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 6:43 صباحاً

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 8 أنواع من التحاليل لا تحتاج إلى صيام قبل إجرائها. وأوضح "النمر"، أن التحاليل التي لا تحتاج إلى صيام، تشمل تحاليل "الغدة الدرقية، والسكر التراكمي، والكوليسترول الضار LDL، وصورة الدم (الهيموجلوبين)". وأضاف في تغريدة على منصة "إكس"، أن التحاليل التي لا تحتاج إلى صيام أيضًا تشمل: (وظائف الكلى، وتحليل البول، ووظائف الكبد، وفيتامين د)

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