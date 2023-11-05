789 مليون ريال إجمالي إيجارات أحياء جدة المُزالة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 6:46 صباحاً

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة؛ مبينةً أن إجمالي مبالغ الإيجارات المدفوعة للسكان وصل لنحو 789.500.000 مليون ريال. وأوضحت الإمارة، أنه تم تقديم 111.6 ألف خدمة مجانية للسكان منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021، تضمنت سلاسل غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال، ودفع الإيجارات. وأضافت أن الخدمات تَضمنت أيضًا توظيف 297 مواطنًا ومواطنة، وتسكين أكثر من 24.8 ألف أسرة، بالإضافة إلى تسليم نحو 2.4 ألف وحدة إسكان تنموي.

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