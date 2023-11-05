وكيل أعمال "العبود" يكشف حقيقة رفض اللاعب الاجتماع مع "نونو سانتو" مدرب الاتحاد

كشف "رفيع الشهراني" وكيل أعمال عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد، حقيقة الأخبار المتداولة عن رفض اللاعب طلب مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، الاجتماع به خلال هذه الفترة.

وتم تداول عدة تقارير بالأمس تفيد بأن وكيل "العبود" رفَع خطابًا للجنة الاحتراف، بداعي تجاهل إدارة الاتحاد للاعب، كما أشارت إلى أن مدرب الاتحاد طلب الاجتماع مع "العبود"؛ لكن اللاعب رفض وطلب معاملته كلاعب محترف.

ونفى "الشهراني" على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، صحة هذه الأخبار قائلًا: "لكثرة التساؤلات، لا صحة لما يتم تداوله عن طلب المدرب سانتوس الاجتماع باللاعب عبدالرحمن العبود".

وشدد على أن اللاعب محترف، يحترم عقده ويحترم ناديه وجمهوره، والتزم ببرنامجه المُعَد له؛ سواء اللياقي أو البدني؛ ولكن للأسف لم يتم التحاقه بالتمارين الجماعية حتى هذه اللحظة".

وسبَق أن أبدى "العبود" غضبه بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الماضي دون خروجه من الفريق والانتقال لأي نادٍ آخر، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين سانتو مدرب الفريق.

يُذكر أن اللاعب قد تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية من كبار أندية الدوري السعودي؛ أبرزها الهلال والنصر والأهلي؛ لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله.