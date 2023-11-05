انت الان تتابع خالَفَ وطُبقت بحقه الأنظمة.. "المدني" ينقذ شخصًا عَلِقت مركبته في سيل بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 6:57 صباحاً

أنقذت فِرَق الدفاع المدني بتبوك، شخصًا عَلِقَت مركبته في مجرى سيل أثناء محاولته العبور؛ فيما طبقت في حقه الأنظمة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فِرَقها بتبوك أنقذت شخصًا علقت مركبته في مجرى سيل أثناء محاولته العبور. وأضافت أنه تم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها"، بالتنسيق مع المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر خالَفَ وطُبقت بحقه الأنظمة.. "المدني" ينقذ شخصًا عَلِقت مركبته في سيل بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.