تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل وزير الخارجية الأمريكي على سؤال مراسل قناة الإخبارية "لماذا لا تطلب من نتنياهو أن يقبل بوقف إطلاق النار؟"

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو ردة فعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عندما سأله مراسل قناة الإخبارية عبدالله الرويس "لماذا لا تطلب من نتنياهو أن يقبل بوقف إطلاق النار؟".

ولم يجب بلينكن على سؤال الرويس ولم يلتفت له رغم تكرار مراسل الإخبارية السؤال مرتين.

جاء ذلك خلال تواجد بلينكن في الأردن للاجتماع مع وزراء خارجية الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة آخر التطورات والأوضاع في غزة.