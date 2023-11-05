تراند اليوم : بالفيديو: إسلام بحيري يكشف اسم الشخص الذي بدع فكرة أن القرآن وعد بالقضاء على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري، عن اسم الشخص الذي بدع فكرة أن القرآن وعد بالقضاء على إسرائيل.

وقال بحيري، في مقابلة ببرنامج "الحكاية":نشر عبدالمعز عبدالستار سنة 48 بحثا بعنوان "سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل".

وأكمل: عبدالمعز عبدالستار هو أول نائب لحسن البنا وأول شخص أرسله البنا لفلسطين سنة 46 من أجل توصيل الفكرة الإخوانية لحماس.

وأضاف: الإخوان كان يتحدثون عن النبوءة وزوال إسرائيل، واخترعوا هذا الاختراع في بداية الخمسينات.

وتابع: الإخوان عملوا عداوات تاريخية استنطقوا بها النص.