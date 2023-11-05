تراند اليوم : بالفيديو: إسلام بحيري يكشف اسم الشخص الذي بدع فكرة أن القرآن وعد بالقضاء على إسرائيل

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري، عن اسم الشخص الذي بدع فكرة أن القرآن وعد بالقضاء على إسرائيل.
وقال بحيري، في مقابلة ببرنامج "الحكاية":نشر عبدالمعز عبدالستار سنة 48 بحثا بعنوان "سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل".
وأكمل: عبدالمعز عبدالستار هو أول نائب لحسن البنا وأول شخص أرسله البنا لفلسطين سنة 46 من أجل توصيل الفكرة الإخوانية لحماس.
وأضاف: الإخوان كان يتحدثون عن النبوءة وزوال إسرائيل، واخترعوا هذا الاختراع في بداية الخمسينات.
وتابع: الإخوان عملوا عداوات تاريخية استنطقوا بها النص.