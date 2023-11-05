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تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس بنك "التنمية الاجتماعية" يكشف تفاصيل جديدة وسارة بشأن شرط وجود كفيل حكومي للحصول على قرض

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صحيفة الخليج 365: تحدث الرئيس التنفيذي لبنك "التنمية الاجتماعية"، إبراهيم بن حمد الراشد عن شرط وجود كفيل حكومي للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

وقال الراشد في أحدث حلقات بودكاست سقراط، إن البنك يقرض سنوياً حوالي 170 ألف مواطن ومواطنة ومعظمهم يحضرون كفلاء.

وأوضح أنهم لا يشترطون أن يكون الكفيل ليس لديه قروض، وإنما يشترطون أن يكون الكفيل والعميل أيضا لا يتعدى الحد المخصص من البنك المركزي 60 %.

وأضاف: لو جاء عميل وكفيله ووصلوا لهذه النسبة 60% فليس من صالحهم أو صالح البنك تقديم قرض لهم لأن مخاطر تعثرهم عالية وقد يؤجل البنك مرة واثنين لكن سيرهق ذلك المقترض.

وبالنسبة للكفيل الحكومي قال الراشد: إنه منذ 6 أشهر إلى سنة بدأنا فتح الباب للقطاع الخاص والشركات التي موقعة عقود معنا يتم قبولهم كعملاء وكفلاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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