تراند اليوم : "أصلها مصري" .. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتغريدة عن منشأ فلسطين والدولة الأحق باستعادتها

صحيفة الخليج 365 : أثار العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، الجدل بعد نشره تدوينة جديدة على منصة "أكس" حول تسمية "فلسطين" ونشوئها قبل قيام دولة إسرائيل بسنوات طويلة جدا تعود إلى مئات السنوات قبل الميلاد.

فلسطين أصلها مصري

ورأى العالم الهولندي في تغريدة على حسابه أمس أنه "قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر والتي كانت تشمل فلسيت (أي فلسطين) وفق ما أسماها المصريون قديماً".

اقترح بطريقة ساخرة على ما يبدو، استعادة المصريين لكافة الأراضي الفلسطيني، كاتبا" ربما يجب على المصريين استعادتها إذن؟" في محاولة منه لتقويض الادعاءات الإسرائيلية التي ترتكز على " الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بالأراضي الفلسطينية".

أصل تسمية فلسطين

وشدد على أن "قيام أي دولة عن طريق طرد السكان الأصليين يعد جريمة"، وأشار في تغريد أخرى إلى أن المصريين القدماء كانوا يطلقون على فلسطين تسمية "بيلسيت" خلال 1500-1100 قبل الميلاد). وقال:" من هنا جاء اسم فلسطين.. قبل وجود أي أرض أو مملكة تسمى إسرائيل."

وأردف "أنا فقط أشير إلى هذا لأبين مدى سخافة الادعاء الصهيوني".