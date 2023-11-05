شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على الباحة والمهد حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الطقس في منطقة الباحة

كما نبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

الحالة يصاحبها أيضا جريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

حالة الطقس اليوم على المناطق السعودية

كان توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

طقس المنطقة الشرقية

وتشمل تلك المناطق، الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.