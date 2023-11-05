انت الان تتابع 51 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 7:44 صباحاً

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن 51 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، استُشهدوا؛ فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء أمس السبت. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: إن عددًا كبيرًا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة "مجزرة المغازي" دون إعطاء رقم محدد. وأشار إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ. وأكد "القدرة" أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء وفق "سكاي نيوز". وكان قد قال في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية "تقتل طفلًا وتصيب طفلين كل 10 دقائق"، خلال هجومها المستمر على القطاع. ويقع مخيم المغازي في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مسؤولو الصحة في غزة: إن أكثر من 9488 فلسطينيًّا لقوا حتفهم منذ بداية القصف الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر 51 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.