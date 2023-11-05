انت الان تتابع متذبذبة.. "المسند": لم يثبت لبضعة عقود وجود دورة مطرية لمناخ الجزيرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 7:47 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه لا توجد في مناخ الجزيرة العربية دورة مطرية قصيرة أو متوسطة أو طويلة، مشيراً إلى أن أمطارها متذبذبة. وأوضح "المسند"، أنه لم يثبت من خلال استقراء البيانات المطرية لبضعة عقود، وجود دورة مطرية قصيرة أو متوسطة أو طويلة في مناخ الجزيرة العربية. وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "بل أمطار الجزيرة العربية متذبذبة زمنياً ومكانياً وكمياً، كما حال الأمطار في المناخات الصحراوية، والله أعلم".

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