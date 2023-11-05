انت الان تتابع إجراءات ميسرة وكوادر مؤهلة.. "الجوازات" تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تسخير كل الإمكانيات، تُواصل المديرية العامة للجوازات، جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1445هـ، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت الجوازات استمرار جهودها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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