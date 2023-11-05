انت الان تتابع لا لـ"العادات الخاطئة".. أطعمة مضادة للسرطان وأخرى تزيد خطر الأورام الخبيثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 7:57 صباحاً

أكّدت مختصة في أمراض الجهاز الهضمي، أنه غالباً ما تكون العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية غير الصحية من الأسباب الرئيسة لظهور الأورام. وتشير الأخصائية الدكتورة آلا غوبينا؛ إلى أن النظام الغذائي المتوازن يؤثر بشكل كبير في حالة الجسم؛ لذلك من أجل تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مواد غذائية معيّنة. ووفقاً لها، فإن هذه المواد هي: الفواكه والخضراوات والبقوليات واللحوم غير الدهنية والدواجن والأسماك والبيض وجبن توفو والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والحليب والزبادي والجبن ومواد مماثلة تحتوي على نسبة دهون منخفضة، مشيراً إلى أن هذه المواد يمكن أن تخفّض خطر تطور الأورام الخبيثة بنسبة 10 إلى 20 بالمئة. وعلاوة على ذلك، يساعد النظام الغذائي المتوازن على تعزيز منظومة المناعة، ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الآثار الجانبية للعلاج، ويقلل من فقدان الكتلة العضلية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم". وأوضحت أنه من بين المواد التي تزيد من خطر تطور الأورام الخبيثة "الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة جزئياً والكربوهيدرات العطرية متعدّدة الحلقات التي تنشأ أثناء القلي والشوي والتسخين الزائد وعند احتراق الزيوت".

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