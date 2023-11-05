انت الان تتابع احذر.. 4 نصائح من "الصحة" تحميك من نوبات الربو أثناء الهطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 8:06 صباحاً

كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح لحماية النفس من نوبات الربو في أثناء هطول الأمطار التي تعد من مهيّجات نوبات الربو. وأوضحت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التعرُّض لهطول الأمطار الشديد يزيد من خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة 11%. ونصحت الوزارة للحماية من نوبات الربو في أثناء الهطولات، بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، واستخدام البخاخ الوقائي وفقاً للخطة العلاجية الموصوفة من قِبل الطبيب وارتداء الكمامة، ومتابعة توقعات الطقس باستمرار، والتأكد من توافر بخاخ الربو وحمله دائماً. ودعت "الصحة" للتوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال "عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو صعوبة التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف أو الشفتين أو اللسان. واختتمت الوزارة مؤكدةً أن الأمطار تعدُّ من مهيّجات نوبات الربو، داعية إلى الحرص على استخدام البخاخ الإسعافي بالطريقة الصحيحة.

كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. 4 نصائح من "الصحة" تحميك من نوبات الربو أثناء الهطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.