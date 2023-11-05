انت الان تتابع "أمطار غزيرة وصواعق وسيول".. إنذار باللون الأحمر يلف 5 مناطق بينها الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: (حائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض)، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في حائل من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، ويشمل الشنان وبقعاء وسميراء، والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق؛ فيما يستمر الإنذار في تبوك بين الثانية عشرة ظهرًا إلى الحادية عشرة مساء اليوم بمحافظة تيماء.

وفي المدينة المنورة تشمل الحالة الممتدة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة من مساء اليوم، محافظتي المهد ووادي الفرع، وفي مكة المكرمة تشمل الحالة محافظتي الكامل والجموم بين الواحدة ظهرًا والحادية عشرة مساء.

وتستمر الحالة في الرياض بين الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة من صباح غد الاثنين في كل من: (الحريق، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما)؛ فيما تستمر حتى الثانية صباحًا بالرين والقويعية وثادق وحريملاء ومرات.