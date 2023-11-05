"الفضلي" يلتقي المزارعين وصيادي الأسماك والنحالين بينبع مؤكداً السعي لتذليل جميع المعوقات

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ اليوم، بقاعة الاحتفالات بغرفة ينبع، عدداً من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة من مزارعين وصيادي الأسماك والنحالين بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عديدٍ من الموضوعات التي تهم المستفيدين من خدمات الوزارة واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم؛ مؤكداً سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية تنفيذاً لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها الوزارة لمستفيديها.

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