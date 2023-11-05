تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال على الريق!

صحيفة الخليج 365: يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية الحمضية الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي تعزز صحة الجسم.

وحول ما يحدث لك إذا تناولت ثمرة من البرتقال على الريق ما يلي:

1- الإصابة بالتهاب المعدة: تُزيد الحمضيات مثل البرتقال من إنتاج الحمض في الأمعاء، ما يًُزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

2- ارتفاع نسبة السكر بالدم: يؤدي تناول البرتقال على الريق إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل طفيف، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون مرض السكري، وفق موقع "Health"، و"Welland good".

3- زيادة تفاقم أعراض ارتجاع المريء: البرتقال من الفواكه الحمضية، لذا يسبب تناوله على الريق إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، ويحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى شعور بالحرقة في الصدر.

4- تعطيل الجهاز الهضمي: الجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز الموجودة في هذه الفاكهة، يمكن أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا تنُاولت على معدة فارغة.