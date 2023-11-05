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تراند اليوم : شاهد.. فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.. والكشف عن جنسياتهم

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صحيفة الخليج 365: استعرض الأمن العام في مقطع فيديو جديد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، والتي جاءت كالتالي:

- القبض على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والأريترية والباكستانية، و5 مواطنين في جدة، قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

- تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية؛ تمثلت في سرقة منازل ومبانٍ تحت الإنشاء في مكة.

- القبض على مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع مخالفاً بذلك نظام البيئة.

- القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في الحدود الشمالية .

- القبض على مقيمَيْن يعملان في صيدلية بمهنتَي صيدلي ومندوب مبيعات قاما بنشاطٍ إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي في الرياض.

- القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في جدة؛ قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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