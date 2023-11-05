شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في مكة المكرمة ومحافظتي الجمجوم والكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم في العاصمة المقدسة، عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجمجوم والكامل وتحويلها عن بعد.

وقال حساب إدارة تعليم مكة المكرمة على منصة "إكس": بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد 21 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على منطقة مكة المكرمة .