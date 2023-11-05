شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وصواعق..مركز الأرصاد يصدر إنذارًا أحمر في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر للتحذير من طقس 5 مناطق بالمملكة اليوم.

وبين أن المناطق المحددة في: مكة المكرمة، جازان، عسير، المدينة المنورة والرياض، تمر بموجة من الطقس السيئ الذي يشمل هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، إضافة إلى صواعق رعيدة وسيول وانعدام في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ 12 من مساء اليوم.

طقس عسير

تشهد عسير طقسًا حادًا في محافظات: النماص، بلقرن، تنومة.

وتهطل أمطار غزيرة علبها، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

طقس جازان

تشهد جازان موجة طقس سيئ في محافظات: أبو عريش، احد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد.

طقس الرياض

في الرياض، تشهد محافظات: الرين، القويعية، ثادق، حريملاء، مرات ، ذات الموجة من الطقس.

مكة والمدينة

في منطقة مكة المكرمة تشهد محافظة الجموم أمطار غزيرة ومايصاحبها من رياح شديدة وصواعق رعدية.

وفي المدينة المنورة تشهد محافظات: العيص،المهد ووادي الفرع طقسًا مماثلًا.