السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجيستية يلتقي وزير النقل المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في القاهرة، معالي وزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك على هامش ترؤس معالي الجاسر وفد المملكة المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.