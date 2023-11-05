السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 16موقعاً حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (16) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة المحاني، ومركز عشيرة، ومركز الجموم، لمدة يومين لكل منهم، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة المحاني، ومركز عشيرة لمدة يومين لكل منهما وفي مركز الجموم لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مطار نجران، ويوم الاثنين للنساء في مركز المشعلية، ويوم الثلاثاء للرجال في مدرسة ثانوية الأحنف بن قيس، ويوم الأربعاء للنساء في مركز الحصينية، لمدة يومين لكل منهم.

كما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم، للنساء في مجمع عمره بنت يزيد ببرحرح، وللرجال في ثانوية خالد بن الوليد لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء في مدرسة الحديبية بالشعراء لمدة يومين، ويوم الأربعاء في ثانوية جاوة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة وثانوية مركز الجرذاوية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية مركز شري، لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز جمعة ربيعة بمحايل عسير لمدة يومين، وفي المنطقة الشرقية تقدم الخدمة يوم الاثنين للنساء بالمتوسطة السادسة والثلاثون للبنات بحفر الباطن لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة بمنطقة الحدود الشمالية يوم الثلاثاء للرجال في مركز شعبة نصاب لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.