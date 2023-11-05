السعودية | “التدريب التقني” توفر أكثر من 65 ألف فرصة وظيفية لخريجيها في النصف الأول من العام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها حيث بلغت (65045) فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023م.

وأوضحت المؤسسة، أنها نفذت عدداً من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، ولتحقق مستهدفات ذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف الخليج 365.

وأضافت، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تمّ توقيع (86) مذكرة تفاهم مع عدة جهات من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالي (300) ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ (322) برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.