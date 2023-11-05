السعودية | جامعة الملك سعود تستقبل طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا ديسمبر القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود استقبال طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الاعتيادية – نظام التعليم المستمر – التنفيذي) للعام الجامعي 1446هـ، اعتباراً من يوم الأحد 19 / 5 / 1445هـ الموافق 3 / 12 / 2023م.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن فترة التسجيل لنظام التعليم المستمر، والماجستير التنفيذي، تستمر حتى نهاية العمل ليوم الثلاثاء 13 / 6 / 1445هـ الموافق 26 / 12 / 2023م، فيما تنتهي فترة استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا الاعتيادية بنهاية عمل يوم الأحد 17 / 7 / 1445هـ الموافق 28 / 1 / 2024م، وذلك من خلال الرابط التالي: https://dgs.ksu.edu.sa.

وبيَّن الهدلق أن الشروط العامة للتقديم قد تم تطويرها وفقاً لسياسات القبول الجديدة للجامعة، والمبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحول الجامعة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؛ من أجل استيعاب أكبر عددٍ ممكن من المواطنين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.

وأبان أن بوابة القبول تم إعدادها لتكون متوافقة مع الشروط العامة (للجامعة)، وكذلك الخاصة (للكليات والأقسام والبرامج)، على أن يتاح للمتقدم رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية، ورغبة واحدة للتقديم على البرنامجين المستمر، والتنفيذي.

ودعا عميد الدراسات العليا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الرابط https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3008 ، أو من خلال التواصل على البريد الإلكتروني للعمادة dg[email protected]، أو عبر حساب العمادة على منصة X بالمعرف @DGS_KSU.