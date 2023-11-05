إنذار أحمر في 6 مناطق ومكة الأكثر أمطارا

سجّلت 38 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، أمس، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 7 مناطق، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار، إذ بلغ 47.3 ملم في العمرة، تلتها منطقة حائل بتسجيل 41.7 ملم في قرية عقدة.

وأوضح تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل وجازان، وذلك بكميات تفاوتت بين 0.5 و47.3 ملم من التاسعة صباح الجمعة حتى التاسعة صباح السبت.

وأكد أن منطقة الرياض سجلت 12 ملم في مزارع خروب، و7.5 ملم في أشيقر بمحافظة شقراء، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 24 ملم في وادي الفرع.

منطقة الرياض

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى الأحمر بعدد من محافظات منطقة الرياض، وهي: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. كما رفع الإنذار الأحمر في تبوك وتيماء بمنطقة تبوك، ومناطق عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايلة، وكذلك في مكة المكرمة، خاصة محافظة العرضيات، وأيضا في محافظة الجموم، والمدينة المنورة، خصوصا في بدر ووادي الفرع.

الظواهر المتوقعة

كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة على مدى الـ24 ساعة المقبلة. وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، مع احتمالية تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.بينما سجلت ينبع أعلى درجة حرارة بواقع 36 درجة مئوية، والسودة أقل درجة حرارة بلغت 8 درجات مئوية، وكانت أعلى نسبة رطوبة (95 %) بالطائف وبريدة والدمام.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول بمحافظات: أبوعريش وأحد المسارحة وصبيا والطوال وضمد وصامطة، ومركز الفطيحة. من جهته، قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445 مستمرة، حيث يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض، بما فيها العاصمة. وأضاف أن توقعات الأمطار تشمل: القصيم وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير وجازان وغرب الجوف وجنوبها، والشرقية من المملكة مع فرصة سيول، مشيرا إلى أن توقعات الأمطار تمتد إلى أجزاء من دول الإمارات وعمان واليمن.