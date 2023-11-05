شكرا لمتابعة خبر عن تأثر سائحة كندية بعد أن أهداها مواطن سبحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي سائحة كندية وهي تقف أمام أحد المواطنين الذين يبيعون سُبح، حيث أرادت أن تشتري واحدة للذكرى.

في حين قام المواطن بإهدائها إياها كهدية، ويرفض أي أموال منها، لتظهر السيدة في حالة من التأثر الشديد، وتبدأ في البكاء بعدها.

ولقى هذا المقطع استحسان كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم لموقف ذلك المواطن، حيث علق أحدهم: إحنا شعب الله معطينا محبة.