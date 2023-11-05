شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.

وذكرت الإدارة في بيانها: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.

وأشارت إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي”.