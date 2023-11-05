شكرا لمتابعة خبر عن المسند : لم يثبت لبضعة عقود وجود دورة مطرية لمناخ شبه الجزيرة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، إنه لا يوجد في مناخ الجزيرة العربية دورة مطرية قصيرة أو متوسطة أو طويلة، لافتًا أن أمطارها متذبذبة.

وقال “المسند”، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه لم يثبت من خلال استقراء البيانات المطرية لبضعة عقود، وجود دورة مطرية قصيرة أو متوسطة أو طويلة في مناخ الجزيرة العربية.

وأوضح أن أمطار الجزيرة العربية متذبذبة زمنياً ومكانياً وكمياً، كما حال الأمطار في المناخات الصحراوية، والله أعلم