قريباً.. خدمة "أمان" إضافية من "واتساب"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 9:35 صباحاً

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ستضيف خدمة "أمان إضافية" لحسابات المستخدمين، عن طريق التحقق باستخدام البريد الإلكتروني. ويظهر تحديث نسخة "واتساب بيتا" عن إضافة المنصة إمكانية التحقق من حساباتهم، باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية بهم. وسيتم تطبيق هذا التحديث على عدد محدود من المستخدمين، قبل أن يجد طريقه إلى الإصدار العام من "واتساب". وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، مما يشير إلى أن فريق "واتساب" كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس، وتهدف طريقة التحقق الجديدة إلى تطبيق طبقة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، ما سيجعل اختراق الحسابات أمراً أكثر صعوبة. على الرغم من أن عملية الطرح محدودة جداً في الوقت الحالي، إلا أنه يتوقع أن يصل نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً. أما بالنسبة لطريقة التحقق نفسها، فهي تبدو وكأنها عملية مباشرة، ما عليك سوى كتابة بريدك الإلكتروني وانتظار التحقق في صندوق الوارد الخاص بك.

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