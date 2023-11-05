تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف قيمة تبرعات السعوديين لدعم الشعب الفلسطيني

صحيفة الخليج 365 : كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلى، اليوم، عن حجم التبرعات في الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين.

وقال خلال مداخلة مع "الإخبارية" إن التبرعات تجاوزت 301 مليون ريال وعدد المتبرعين تجاوز 500 ألف متبرع.

وكانت القيادة السعودية افتتحت باب التبرعات بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة، وذلك بتبرع خادم الحرمين بمبلغ 30 مليون ريال، والذي أعقبه ولي العهد بتبرع بقيمة 20 مليون ريال.

وجاء ذلك امتدادًا للدعم السعودي الرسمي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.