انت الان تتابع بينهم 4800 طفل.. استشهاد 9770 فلسطينيًا منذ بدء الحرب في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 12:24 مساءً

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا منذ 30 يومًا على الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيًا". وأكد أن المنظومة الصحية في القطاع أمام ساعات حرجة.

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