انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان": حملة "إغاثة غزة" تدعم القطاع الصحي والغذائي وسيتم تقييم الأوضاع ميدانيًا لتحديد الاحتياجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم، أن حملة "إغاثة غزة" سوف تدعم القطاع الصحي والغذائي، موضحًا أنه سيتم تقييم الأوضاع في غزة ميدانيًا لتحديد الاحتياجات.

وأكد المركز وفق "الإخبارية" أنه يعمل مع الشركاء لدراسة احتياجات أهالي غزة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم"، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى 323,788,639 ريالًا، حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 528,270 متبرعًا.

يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس الماضي، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.