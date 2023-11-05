"إغاثي الملك سلمان": حملة "إغاثة غزة" تدعم القطاع الصحي والغذائي وسيتم تقييم الأوضاع ميدانيًا لتحديد الاحتياجات

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05 نوفمبر 2023, 12:38 مساءً
أكد مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم، أن حملة "إغاثة غزة" سوف تدعم القطاع الصحي والغذائي، موضحًا أنه سيتم تقييم الأوضاع في غزة ميدانيًا لتحديد الاحتياجات.
وأكد المركز وفق "الإخبارية" أنه يعمل مع الشركاء لدراسة احتياجات أهالي غزة.
وفي وقت سابق اليوم، وصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم"، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى 323,788,639 ريالًا، حتى الآن.
وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 528,270 متبرعًا.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس الماضي، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء، وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
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