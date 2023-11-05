ولي العهد يهنئ أميرة أستورياس بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لأميرة أستورياس، الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيث بمناسبة تنصيبها ولية للعهد في مملكة إسبانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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