انت الان تتابع "كاكست" تدشن "أكاديمية 32" لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في البحث والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 نوفمبر 2023, 12:55 مساءً

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" اليوم، "أكاديمية 32" لتقديم البرامج التدريبية، وفقًا لأفضل المُمارسات العالمية؛ لتطوير مهارات المتخصصين في قطاع البحث والتطوير والابتكار، والعاملين في مجالات العلوم والتقنية، والطلبة المُهتمين بالبحث والتطوير والابتكار. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"أكاديمية 32" الدكتور سعود الفاضل، أن الأكاديمية تهدف إلى تعزيز الوعي ونشر المعرفة، والاستثمار في الطاقات والمواهب لتحقيق المُستهدفات الوطنية والإسهام في بناء الاقتصاد القائم على الابتكار، بوصفه الدعامة الرئيسة للنهضة العلمية والتنمية الاقتصادية، مفيدًا أن الأكاديمية تسعى إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق أثر مُستدام في البحث والتطوير والابتكار، من خلال برامـجها النوعية وشراكتها المجتمعية التي تنسجـم مع الخطـط التنمويـة، لتتواءم مع احتياجـات سوق العمـل. وتُقدّم الأكاديمية البرامج التأهيلية والإثرائية، والبرامج التدريبية والتطويرية، والأنشطة المعرفية؛ لبناء القُدرات المستقبلية، وتعزيز الوعي العلمي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وسد احتياجات التطوير الوظيفي في قطاعات الطاقة والصناعة، والصحة، والاستدامة والبيئة، واقتصاديات المستقبل. وستتولى "أكاديمية 32" رصد الاحتياجات الوطنية من القيادات والباحثين والمُتخصصين المؤهلين، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات، وفقًا لأفضل المُمارسات لبناء مواطن مُنافس عالميًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "كاكست" تدشن "أكاديمية 32" لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في البحث والابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.